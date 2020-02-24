الصحة الإيرانية: نجحنا بعلاج 21 حالة أصيبت بكورونا

أعلن نائب ​وزير الصحة​ ال​إيران​ي محمد توكلي، عن نجاح إيران في علاج 21 حالة أصيبت ب​فيروس كورونا​. هذا وارتفعت حصيلة ​ضحايا​ فيروس كورونا في إيران إلى 12، وفق ما أعلن الاثنين متحدث باسم البرلمان. ورجح وزير الصحة سبب تفشي الوباء في بلاده إلى أشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية من ​باكستان​ و​أفغانستان​ و​الصين​. وتعهدت ​السلطات الإيرانية​ على لسان المتحدث باسم ​الحكومة​ ​علي ربيعي​ بالشفافية "في نشر الأعداد". إضغط للمزيد

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