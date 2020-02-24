شرطة السعودية تحبط مخطط لتهريب كميات هائلة من الأقراص المخدرة

كشفت المديرية العامة ل​مكافحة المخدرات​ في المملكة العربية ​السعودية​، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة كانت مخبأة بطريقة احترافية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم المديرية، النقيب محمد بن خالد النجيدي، أنه "في إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة فقد تم إحباط عملية التهريب، التي كانت تهدف لتهريب ما يزيد على 1.6 مليون قرص من مخدر "الأمفيتامين"، مخبأة بطريقة احترافية داخل عبوات لبودرة الغراء، مضيفًا: "تم ضبط الأقراص وإلقاء القبض على المهربين".

ولفت إلى أن "المهربين هم 5 أشخاص بينهم مواطن، ومتهمين من الجنسية السورية وآخرين من القبائل النازحة، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".