حكومة كردستان تغلق معابرها الحدودية مع ايران وتوقف التبادل التجاري

أعلنت ​حكومة​ ​إقليم كردستان​ ​العراق​ عن "إغلاق المعابر الحدودية مع ​إيران​ كليا بما في ذلك التبادل التجاري حتى إشعار آخر بسبب ​فيروس كورونا​". إضغط للمزيد

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