أعلن المتحدث الرسمي باسم ​القوات المسلحة​ المصرية العقيد تامر رفاعي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي غادر ​القاهرة​ متوجهاً إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، لتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع المصري يتوجه لباكستان في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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