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إغلاق مطار النجف عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

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أعلنت السلطات ​العراق​ية عن إغلاق مطار النجف عقب الإعلان عن إصابة ب​فيروس كورونا​ بال​محافظ​ة.

وكان محافظ النجف لؤي الياسري، قد طالب ​الحكومة العراقية​ بـ"منع القادمين من ​إيران​ وأي بلد يظهر به ​الكورونا​ من دخول العراق".

وقد تم في وقت سابق إخلاء مستشفى في ​مدينة النجف​ العراقية بعد اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا لزائر إيراني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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