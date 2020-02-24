إغلاق مطار النجف عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

أعلنت السلطات ​العراق​ية عن إغلاق مطار النجف عقب الإعلان عن إصابة ب​فيروس كورونا​ بال​محافظ​ة.

وكان محافظ النجف لؤي الياسري، قد طالب ​الحكومة العراقية​ بـ"منع القادمين من ​إيران​ وأي بلد يظهر به ​الكورونا​ من دخول العراق".

وقد تم في وقت سابق إخلاء مستشفى في ​مدينة النجف​ العراقية بعد اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا لزائر إيراني.

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