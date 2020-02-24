أعلنت السلطات العراقية عن إغلاق مطار النجف عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة.
وكان محافظ النجف لؤي الياسري، قد طالب الحكومة العراقية بـ"منع القادمين من إيران وأي بلد يظهر به الكورونا من دخول العراق".
وقد تم في وقت سابق إخلاء مستشفى في مدينة النجف العراقية بعد اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا لزائر إيراني.
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