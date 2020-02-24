الصحة العالمية: الصين أنقذت حياة مئات الآلاف من فيروس كورونا

أعلن رئيس وفد ​منظمة الصحة العالمية​ الزائر للصين ان "الإجراءات بالغة الصعوبة التي اتخذتها ​الصين​ لمكافحة ​فيروس كورونا​ حالت على الأرجح دون إصابة مئات الآلاف بالمرض في البلاد"، موضحاً ان "مصادر متعددة للبيانات دعمت الاتجاه العام الذي يشير إلى تراجع في عدد ​حالات​ العدوى التي ترصدها اللجنة رغم بعض المشكلات الإحصائية في الأسابيع القليلة الماضية، وان أكثر من ثلاثة آلاف من الطواقم الطبية في الصين أصيبوا بالفيروس وأن أغلب حالات العدوى كانت في هوبي وكانت على الأرجح بسبب نقص الملابس الواقية والإرهاق جراء العمل".

هذا وزار فريق المنظمة في الأيام الماضية عدة مناطق في الصين منها ووهان عاصمة إقليم هوبي مركز تفشي المرض.