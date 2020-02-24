أعلن مدير مركز معالجة الحوادث في كوريا الجنوبية كيم كانغ ليب، ان "الوضع الحالي لانتشار فيروس "كورونا" المستجد يمكن أن يتحول إلى انتشار للوباء في أرجاء البلاد مستقبلا، نظرا لسرعة انتشار الفيروس في مدينة دايغو وازدياد عدد المصابين منه"، موضحاً ان "السلطات الصحية ستعزز نظام الحجر الصحي نظرا لسرعة انتقال كورونا المستجد وسهولة انتقاله مع بداية ظهور أعراضه المرضية".
وأشار كانغ ليب إلى "أهمية البحث عن المصابين في المرحلة الأولى عند ظهور أعراض مرضية خفيفة، والحد من انتقال المرض من خلالهم، وتقديم علاجات مناسبة لكل مريض لتقليص الأضرار إلى أدنى حد".
كانت هذه تفاصيل خبر مركز معالجة الحوادث بكوريا الجنوبية: الكورونا قد يتحول الى وباء بأرجاء البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.