مركز معالجة الحوادث بكوريا الجنوبية: الكورونا قد يتحول الى وباء بأرجاء البلاد

أعلن مدير مركز معالجة الحوادث في ​كوريا الجنوبية​ كيم كانغ ليب، ان "الوضع الحالي لانتشار فيروس "كورونا" المستجد يمكن أن يتحول إلى انتشار للوباء في أرجاء البلاد مستقبلا، نظرا لسرعة انتشار الفيروس في مدينة دايغو وازدياد عدد المصابين منه"، موضحاً ان "السلطات الصحية ستعزز نظام الحجر الصحي نظرا لسرعة انتقال كورونا المستجد وسهولة انتقاله مع بداية ظهور أعراضه المرضية".

وأشار كانغ ليب إلى "أهمية البحث عن المصابين في المرحلة الأولى عند ظهور أعراض مرضية خفيفة، والحد من انتقال المرض من خلالهم، وتقديم علاجات مناسبة لكل مريض لتقليص الأضرار إلى أدنى حد".