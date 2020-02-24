قوات إسرائيلية تقتحم سجن ريمون للمرة الثانية خلال أيام وتهدد الأسرى

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية القسم رقم 3 في سجن "ريمون" وأجرت عمليات تفتيش في متعلقات الأسرى. وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن "عمليات القمع بدأت منذ يوم أمس، وإدارة مصلحة السجون تهدد الأسرى في القسم بنقلهم إلى الزنازين".
تجدر الإشارة إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية قد نفّذت عملية قمع لقسم رقم 4 في ريمون الواقع بصحراء النقب. وكانت إدارة السجون الإسرائيلية أبلغت، الأسبوع الماضي، أسرى سجن ريمون بإجراءات تضييق ستُنفذها بحقهم اعتبارا من مطلع شهر آذار المقبل، وهي جزء من توصيات "لجنة أردان" التي تشكلت منتصف عام 2018.
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