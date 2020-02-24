قوات إسرائيلية تقتحم سجن ريمون للمرة الثانية خلال أيام وتهدد الأسرى

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة ​السجون الإسرائيلية​ القسم رقم 3 في سجن "ريمون" وأجرت عمليات تفتيش في متعلقات الأسرى. وأكد ​نادي الأسير الفلسطيني​، أن "عمليات القمع بدأت منذ يوم أمس، وإدارة مصلحة السجون تهدد الأسرى في القسم بنقلهم إلى الزنازين".

تجدر الإشارة إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية قد نفّذت عملية قمع لقسم رقم 4 في ريمون الواقع ب​صحراء​ ​النقب​. وكانت إدارة السجون الإسرائيلية أبلغت، الأسبوع الماضي، أسرى ​سجن ريمون​ بإجراءات تضييق ستُنفذها بحقهم اعتبارا من مطلع شهر آذار المقبل، وهي جزء من توصيات "لجنة أردان" التي تشكلت منتصف عام 2018.