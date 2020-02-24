البعثة الأممية بليبيا: إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار

أعلنت بعثة ​الأمم المتحدة​ في ​ليبيا​، أنها "عملت مع ​ممثلين​ عن فريقي النزاع الليبي، على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم ل​إطلاق النار​ وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم"، لافتة الى "وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5".

وأشارت البعثة في بيان، إلى أن "الفريقين سيلتقيان مجددا الشهر القادم في جنيف، لاستئناف المباحثات واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود، والجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، للوصول إلى اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار وإعادة الأمن والإستقرار إلى المناطق المدنية تمت الأحد ".

وأوضحت أن عمل "هذه اللجنة استند إلى قرار ​مجلس الأمن​ رقم 2510 /2020، وعليه دعا الفريقين للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار"، مجددة "دعوتها لكلا الفريقين إلى الالتزام الكامل ب​الهدنة​ الحالية وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم والمنشأت الحيوية".

وفي 3 شباط الحالي، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من ​الحكومة​ و5 آخرين من طرف قوات حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر ذاته.