نتانياهو: نستعد لبسط السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة

أعلن رئيس ​حكومة​ تسيير الأعمال ال​إسرائيل​ية، ​بنيامين نتانياهو​، ان "طاقمين إسرائيلي وأميركي، يعملان على مسح مناطق ​يهودا​ و​السامرة​ تمهيدا لبسط السيادة الإسرائيلية عليهما، اجتمعا اليوم لأول مرة في مدينة أريئيل"، موضحاً ان "هذا الفريق سيعمل بشكل وطيد مع قيادات ​الاستيطان​ والجهات الأمنية من أجل اكتمال العمل سريعاً، ولتحويل أراضي الوطن في يهودا والسامرة إلى جزء من دولة إسرائيل إلى الأبد".

هذا وكان نتانياهو، قد نوه في وقت سابق إلى اعتزام الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية، على عدة مناطق تخطط إسرائيل لضمها.