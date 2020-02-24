صواريخ غزة تلحق دمارا بمستوطنات محيطة فيه

أدى إطلاق "سرايا القدس" لعشرات الصواريخ على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، إلى إلحاق أضرار مادية طالت منازل وطرقات إسرائيلية، وظهرت الأضرار على أسقف وباحات منازل واشتعال النيران في أخرى، فيما يمكن رؤية آثار انفجار صواريخ على طريق سريع.
وأفادت معلومات صحفية في وقت سابق، بأن رشقات صواريخ أطلقت من غزة باتجاه تجمعات إسرائيلية محاذية للقطاع، حيث أكدت الإذاعة الإسرائيلية "سقوط أكثر من 50 صاروخاً على المستوطنات الإسرائيلية".
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