صواريخ غزة تلحق دمارا بمستوطنات محيطة فيه

أدى إطلاق "​سرايا القدس​" لعشرات ال​صواريخ​ على المستوطنات المحيطة ب​قطاع غزة​، إلى إلحاق أضرار مادية طالت منازل وطرقات إسرائيلية، وظهرت الأضرار على أسقف وباحات منازل واشتعال النيران في أخرى، فيما يمكن رؤية آثار ​انفجار​ صواريخ على طريق سريع.

وأفادت معلومات ​صحفية​ في وقت سابق، بأن رشقات صواريخ أطلقت من غزة باتجاه تجمعات إسرائيلية محاذية للقطاع، حيث أكدت ​الإذاعة الإسرائيلية​ "سقوط أكثر من 50 صاروخاً على المستوطنات الإسرائيلية".