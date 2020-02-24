الدفاع التركية: قتل 6 إرهابيين في "تل رفعت" السورية

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ في بيان لها، عن قتل 6 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، بينهم قياديان في عملية نوعية بمنطقة "تل رفعت" شمالي ​سوريا​، وأكد البيان أن "جهاز الاستخبارات التركي توصل الى معلومة تفيد بعقد قيادات التنظيم المذكور اجتماعا بمنطقة تل رفعت".

وتخضع منطقة " تل رفعت" ب​محافظة حلب​ لسيطرة إرهابيي تنظيم "ي ب ك" منذ 2016.