الدفاع التركية: قتل 6 إرهابيين في "تل رفعت" السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، عن قتل 6 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، بينهم قياديان في عملية نوعية بمنطقة "تل رفعت" شمالي سوريا، وأكد البيان أن "جهاز الاستخبارات التركي توصل الى معلومة تفيد بعقد قيادات التنظيم المذكور اجتماعا بمنطقة تل رفعت".
وتخضع منطقة " تل رفعت" بمحافظة حلب لسيطرة إرهابيي تنظيم "ي ب ك" منذ 2016.
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