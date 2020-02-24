سلطات إسرائيل تغلق معبر "إيرز" وتقلص مساحة صيد الأسماك في قطاع غزة

أعلنت ​السلطات الإسرائيلية​ عن إغلاق معبر "إيرز" وتقليص مساحة صيد الأسماك في ​قطاع غزة​، في وقت أشارت فيه ​الإذاعة الإسرائيلية​ إلى أنه "خلال ست ساعات ونصف تم إطلاق أكثر من 50 ​صاروخ​ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف​​​​​​​"، مقابل ضربات جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

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