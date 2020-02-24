محام مؤسس موقع "ويكيليكس": أسانج قد يقدم على الانتحار

طالب محامي مؤسس موقع "​ويكيليكس​"، ​جوليان أسانج​، إدوارد فيتزجيرالد، بـ"عدم تسليم موكله للولايات المتحدة"، معتبرا أن "أسانج لن ينال محاكمة عادلة ومن الممكن أن يقدم على ​الانتحار​".

ولفت فيتزجيرالد، خلال جلسة ل​محكمة​ بريطانية، إلى أن "تسليم أسانج سيعرضه لمعاملة غير إنسانية ومهينة وذلك من خلال حكم جائر يصدر ضده وظروف سجن غير مواتية"، موضحا أن "طلب التسليم الذي تقدمت به ​الولايات المتحدة​ تحركه دوافع سياسية أكثر من أي جرائم حقيقية، وهو ظالما وقمعيا بسبب حالته النفسية وخطر انتحاره".

وسبق أن أعلن محامو وأصدقاء أسانج عزمهم على تقديم أدلة تشير إلى أنه كان يتعرض للملاحقة والضغوط من قبل ​السلطات الأميركية​ على مدى السنوات العشر الماضية، في محاولة لإقناع المحكمة بعدم تسليمه للولايات المتحدة المهدد فيها ​بعقوبة​ ​الإعدام​ أو ​السجن​ مدى ​الحياة​.