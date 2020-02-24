مسؤول رفيع في البنتاغون: التانو لن يساعد تركيا في أي نزاع سوري

أشار مسؤول رفيع في البنتاغون الى أن"واشنطن تدرك أهمية العلاقات الاستراتيجية مع تركيا، لكن الناتو لن يساعد القوات التركية في أي نزاع داخل سوريا"،مستبعدا "تحريك بطاريات أنظمة "باتريوت" لمساعدة تركيا في النزاع الدائر في منطقة إدلب شمال غرب سوريا".
ولفت في حديث لقناة "الحرة" الى أن "أنقرة ستكتشف قريبا أن صفقة النظام الصاروخي الـ "اس-400" مع موسكو لم تكن ذات فاعلية"، معتبرا "أنهابدأت تشعر أن روسيا ليست شريكا صادقا يمكن الاتكال عليه".
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