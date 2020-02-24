حكومة الوفاق الوطني: الهدف من التواجد التركي هو حماية المدنيين

رأى وزير خارجية حكومة "الوفاق" الوطني الليبية محمد طاهر السيالة أن "الهدف من التواجد التركي في بلاده، هو حماية المدنينن، والوجود التركي هناك حقق توازناً على أرض الواقع"، معتبرا أنه "لولا وجود تركيا في ​ليبيا​ حالياً، لكان "من المستحيل أن تكون حكومة الوفاق في موقعنا الحالي، الوجود التركي حقق توازناً على أرض الواقع".

وحذّر السيالة قوات ​اللواء​ الليبي المتقاعد ​خليفة حفتر​ في ​مؤتمر​ صحفي عقده في جنيف على هامش مشاركته في جلسة ل​مجلس حقوق الإنسان​ لدى ​الأمم المتحدة​، من "مهاجمة المناطق السكنية في العاصمة ​طرابلس​، مبيناً أن قواته لا تبعد عنها سوى بضع كيلومترات".

وفي 3 شباط الحالي، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من ​الحكومة​ و5 آخرين من طرف قوات حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر ذاته.

ويشكل عمل هذه اللجنة إحدى المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي لحل ​الأزمة​ الليبية.