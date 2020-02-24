وزير النقل بحكومة أنصار الله: التحالف يحرص على استمرار معاناة الشعب اليمني

اتهم ​وزير النقل​ في ​حكومة​ الإنقاذ الوطني ​اليمن​ية التايعة لحركة انصار الله زكريا الشامي، خلال لقائه برئيس دعم شؤون بعثة ​الأمم المتحدة​ لدعم اتفاق ​الحديدة​ أندرو بريملو، "​التحالف العربي​ باحتجاز 16 ​سفينة​ وقود وغذاء، وعدم السماح لها بالوصول إلى ميناء الحديدة غربي البلاد"، معتبراً ان "التحالف مستمر في القرصنة على شركات الملاحة البحرية واحتجاز ​السفن​ في عرض البحر لعدة أشهر رغم حصولها على تصاريح من الـ(UNVIM)"، والغرض من احتجاز السفن زيادة معاناة الشعب اليمني والتضييق على شركات الملاحة".

وأعرب الشامي عن "استغرابه من "تجميد نقل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش من ​جيبوتي​ (UNVIM) إلى ميناء الحديدة للتفتيش والإشراف على السفن التي تصل ​الميناء​ رغم انه محور رئيسي في ​اتفاق ستوكهولم​"، مؤكداً ان "نقل (UNVIM) إلى ميناء الحديدة سيسهل دخول السفن إلى الميناء"، داعياً الأمم المتحدة الى "دعم استمرار الجسر الجوي الطبي ووضع آلية لنقل أكبر عدد من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة لتعذر علاجهم في اليمن".