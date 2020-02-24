اتهم وزير النقل في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية التايعة لحركة انصار الله زكريا الشامي، خلال لقائه برئيس دعم شؤون بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أندرو بريملو، "التحالف العربي باحتجاز 16 سفينة وقود وغذاء، وعدم السماح لها بالوصول إلى ميناء الحديدة غربي البلاد"، معتبراً ان "التحالف مستمر في القرصنة على شركات الملاحة البحرية واحتجاز السفن في عرض البحر لعدة أشهر رغم حصولها على تصاريح من الـ(UNVIM)"، والغرض من احتجاز السفن زيادة معاناة الشعب اليمني والتضييق على شركات الملاحة".
وأعرب الشامي عن "استغرابه من "تجميد نقل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش من جيبوتي (UNVIM) إلى ميناء الحديدة للتفتيش والإشراف على السفن التي تصل الميناء رغم انه محور رئيسي في اتفاق ستوكهولم"، مؤكداً ان "نقل (UNVIM) إلى ميناء الحديدة سيسهل دخول السفن إلى الميناء"، داعياً الأمم المتحدة الى "دعم استمرار الجسر الجوي الطبي ووضع آلية لنقل أكبر عدد من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة لتعذر علاجهم في اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل بحكومة أنصار الله: التحالف يحرص على استمرار معاناة الشعب اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.