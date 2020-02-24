الخطوط الجوية التركية توقف رحلاتها إلى 4 مدن إيرانية بسبب الكورونا

أعلنت ​الخطوط الجوية التركية​، "وقف رحلاتها إلى 4 مدن إيرانية، وخفض عدد الرحلات إلى العاصمة ​طهران​ إلى رحلتين أسبوعياً بشكل مؤقت حتى 27 شباط الجاري على خلفية انتشار ​فيروس كورونا​ هناك".

هذا وأعلنت ​لجنة الصحة​ الوطنية ​الصين​ية، ارتفاع عدد الوفيات في الصين نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 2592 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالمرض، الذي بدأ في الانتشار في كانون الأول الماضي إلى 2619 حالة وفاة.