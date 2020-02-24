دول الاتحاد الأوروبي تعطي الضوء الأخضر للتفاوض مع لندن

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بروكسل: صادق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الإثنين على مهمة مفاوضهم ميشال بارنييه، محددين شروطهم بشأن العلاقة التجارية المستقبلية مع المملكة المتحدة بعد بريكست، على ما أفادت عدة مصادر أوروبية وكالة فرانس برس.

وبعد حصوله على الضوء الأخضر من السفراء، يطرح التفويض الذي كان نتيجة محادثات بين مختلف العواصم، خلال اجتماع وزاري في بروكسل الثلاثاء لإقراره رسميا.

وقال أحد المصادر "لدينا اتفاق حول التفويض على مستوى السفراء الذين أقروه بالتوافق. إنه خبر سار".

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وأوضح المصدر أن الصيغة الأخيرة للتفويض تنص على أن "الاتفاق يجب أن يسمح بتوافر شروط منافسة نزيهة على المدى البعيد" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومسألة المنافسة النزيهة بين لندن وبروكسل هي من أبرز النقاط الشائكة في المفاوضات. وقال مصدر آخر "تم توضيح التفويض في كل النقاط التي كانت تستدعي ذلك".

والضوء الأخضر هو مرحلة حاسمة لأنه يفتح الطريق للمفاوضات في مطلع مارس بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بعد أكثر من شهر من خروجها من التكتل في 31 يناير.