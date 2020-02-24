من السفينة إلى الطائرة.. كورونا يخترق الأجواء ويكشف السلطات

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-SKYNEWS أبلغ البريطانيون لدى وصولهم المملكة المتحدة بإصابتهم بكورونا

وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، الاثنين، أن هذه الأرقام ترفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 13.

والمصابون على متن الطائرة هم: 4 بريطانيين وإيرلندي.

وتقول السلطات البريطانية إن فيروس كورونا، الذي يسبب التهابا رئويا حادا، انتقل إلى هؤلاء بينما كانوا على متن السفينة السياحية "أميرة الألماس"، التي أخضعت للحجر الصحي في اليابان.

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وكان خبراء في مجال الأوبئة انتقدوا إجراءات اليابان أثناء أزمة هذه السفينة، مدللين بذلك على تفشي الإصابات بالمئات بين ركاب السفينة بعد الحجر الصحي، فضلا عن وفاة اثنين منهم.

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ويبدو أن نتائج الاختبار التي أجريت على البريطانيين بينما كانوا في اليابان، لم تظهر ما إذا كانوا مصابين بالفيروس عندما استقلوا الطائرة من اليابان.

لكن السلطات البريطانية اكتشفت تلك النتائج بعيد وصول المصابين إلى بلادهم. © متوفر بواسطة سكاي نيوز عربية

ويظهر الأمر، بحسب "سكاي نيوز"، تخبطا لدى السلطات، إذ قيل للركاب إن نتائج الأشخاص الذين جرى إخلاؤهم من السفينة السياحية كانت سلبية، وذلك قبل صعودهم على متن الطائرة.

وشاهدة مراسلة الشبكة عددا من رسائل تطبيق "واتساب" المشتركة بين ركاب الطائرة تظهر حالة من الغضب إزاء ما جرى معهم.

وقالت إحدى الرسائل "قالوا لنا لن يصعد أحد شخص على متن الطائرة ما لم تكن نتيجة اختباره سلبية (بخصوص كورونا). من الواضح أن هذا لم يتم".