شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للمحاسبات: ملاحظاتنا على الحساب الختامى لا تُنكر تحسن مؤشرات الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد ممدوح، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الملاحظات التى رصدها الجهاز على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، لم تنكر جهود الدولة فى فض التشابكات المالية بين وزارة المالية والعديد من الهيئات والجهات، ولم تُنكر أيضا المؤشرات الإيجابية للحسابات الختامية ولا التحسن الذى حدث فى مؤشرات الاقتصاد الكلى.

وكان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قد كشف عن بلوغ إجمالى الدين العام الحكومى 4 تريليونات و435 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019، ورصد الجهاز المركزى للمحاسبات عدم الاستفادة من بعض القروض وضعف معدلات السحب من قروض أخرى، ما حمل الموازنة العامة للدولة عمولات ارتباط بلغ ما أمكن حصره منها 102.9 مليون جنيه.

Advertisements

ومن ناحيته قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انه لولا تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فلن تقدر اللجنة على رصد ما تم رصده من ملاحظات بالحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لاستعراض الصورة النهائية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018/2019.

وقال ياسر موجها حديثه لوزير المالية قائلا "دائما ما يكون هناك توصيات على الموازنة العامة للدولة ونستغرق عام كامل لتنفيذها ولا يتم تنفيذها بالكامل، وتم توفير 93 مليار جنيه من موازنة العام المالى 2018/2019، أين ذهبت".