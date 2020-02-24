شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: عقدنا 24 اجتماع لمنافشة الحسابات الختامية لموازنات 42 جهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لدراسة ومناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، إن اللجنة عقدت 24 اجتماعا لمراجعة الحسابات الختامية لموازنات 42 جهة، وهى، 14 وزارة، 15 هيئة عامة خدمية، 12 هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الهيئات والوزارت التي تم مناقشة الحسابات الختامية للموازنتها بلغت 42 جهة عن السنة المالية 2018/2019 .

واستعرض سالم بعض من الملاحظات التى رصدتها اللجنة الفرعية خلال مناقشة الحسابات الختامية للعام المالى محل الدراسة، والتى كان أبرزها ضعف تمثيل الهيئات فى مناقشات اللجنة، فضلا عن عدم قدرة ممثلى الوزارات والهيئات على الرد على استفسارات اللجنة.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لاستعراض الصورة النهائية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018/2019

وأضاف سالم، أن بعض الهيئات والوزارت أرسلت ممثلين غير متخصصين، الأمر الذى أدى إلى عدم الحصول على الإيضاحات اللازمة، مشيرا إلى أنه تم تقديم مذكرة بهذه المخالفات إلى مجلس الوزراء للرد عليها.

وأشار إلى أن اللجنة رصدت بعض المخالفات، مثل حصول وزارة الطيران المدني على قرض بقيمة 50 مليون يورو عام 2003 دون الاستفادة به، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة الجهة المسئولة لتقديم توضيح عن المستندات الخاصة بمواضع صرف القرض، حيث أن سداده تم تحميله على الخزانة العامة للدولة.