شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يحيل اتفاقية مبادرة شمال سيناء إلى اللجنة النوعية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2020 ، بالموافق على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة شمال سيناء، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، إلى لجنة مشتركة من لجان النقل والمواصلات والزراعة والإدارة المحلية والعلاقات الخارجية والإسكان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، قبل رفعها، ويستهدف التعديل الآول لاتفاقية المساعدة بشأن مبادرة شمال سيناء إلى إتاحة مبلغ جديد بـ6 ملايين دولار أمريكى كمساهمة من الوكالة الآمريكية للتنمية الدولية، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الممتثلة وشملت إتاحة التمويل لتوفير خدمات وسائل النقل لربط وسط سيناء بالمدن المحيطة، وإنشاء بئر ومحطة تحلية ومعالجة للمياه الجوفية لقرى معينة، واستخدام المياه المالحة خلال عملية المعالجة لدعم مشروع الاستزراع السمكى متناهى الصغر .

كما تضمن التعديل حذف عبارة 50 مليون دولار أمريكى، ويحل محلها عبارة 56 مليون دولار أمريكى، وتعدل المادة "3"بند 3\2 بإضافة عبارة لن تقل مساهمة جمهورية مصر العربية عن المعادل لمبلغ مليون و500 ألف جنيه مصرى من نشاط الوكالة الآمريكية للتنمية.

كما تضمن تعدل المادة "4"من الاتفاقية بتاريخ اكتمال المساعدة ليصبح 30 سبتمبر 2022 بدلا من 30 سبتمبر 2019، وفقا للتعديل الآول لاتفاقية المساعدة تظل اتفاقية المساعدة سارية وفقا لما تنص عليه من أحكام، وذلك فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل.

Advertisements

ويدخل التعديل الأول حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه ،وتتخذ الحكومة المصرية كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه وتخطر الوكالة الآمريكية للتنمية الدولية بإتمام إجراءات التصديق.