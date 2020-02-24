شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات البرلمان" تقرر تنظيم زيارة برلمانية لمنطقة مرغم الصناعية بالاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن اللجنة ستنظم زيارة ميدانية إلى منطقة مرغم الصناعية الفترة المقبلة، مطالباً مسئولى محافظة الإسكندرية وهيئة التنمية الصناعية بالتنسيق المشترك، لحل كل المشكلات، والملاحظات التى أبداها النواب خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشكلات منطقة مرغم الصناعية بحضور مسئولي المحافظة وهيئة التنمية الصناعية، مضيفاً فى حديثه لمسئول شركة المرافق، : " حضرتك بتقول إن المرافق خلصانة والطرق مرصوفة والميه واصلة، والمشكلة في الصرف الصحي"، متسائلاً، : " هل معنى كده إننا نقدر نفتتحه بكره ؟".

فأجاب مسئول شركة المرافق، بإن المنطقة تحتاج محطة المعالجة علي المستوي العالمي، موجهاً انتقاداً لمجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، : " إحنا كشركة مرافق، محدش جه من الهيئة إلا شابين صغيرين سنهم ٢٥ سنةً، ملهمش سلطة يتخذوا قرار، أي حاجة بنقولها بيقولولنا عليها، بيقولوا إبعتوا لرئيس الهيئة".









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