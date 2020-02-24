شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يرفع جلسة البرلمان بعد اقرار 5 قوانين ومناقشة 82 طلب إحاطة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الاثنين، على أن تنعقد الجلسة القادمة غدا الثلاثاء، لمناقشة أكثر من 82 طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة بحضور وزير الرى والموارد المائية، بشأن مشكلات المياه ورى الأراضى والتعديات على نهر النيل.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون بمقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرشًا) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس الموافقة النهائية على 4 مشروعات قوانين، منها مشروعات قوانين تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب، والمنازعات الضريبية، ونشاط التمويل الاستهلاكى، كما ناقش تعديلات قانون البناء من حيث المبدأ.

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ووافق مجلس النواب نهائيا وبإجماع الأعضاء الحاضرين بالجلسة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وطلب الدكتورعلى عبد العال، من النواب غير الموافقين الوقوف، فلم يقف أحدا، وأعلن عبد العال أن الجميع موافق على القانون، وأعلن موافقة المجلس عليه، قائلا: "توافرت الأغلبية المطلوبة وهى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، حيث إنه من القوانين المكملة للدستور".

ووافق البرلمان نهائيا وبإجماع الحاضرين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، ويهدف مشروع القانون إلى تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الأفراد للمساهمة فى الأنشطة الإرهابية، وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى أسوة بالجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.