شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يغادر إلي واشنطن للمشاركة فى جلسات الحوار المصري الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر القاهرة اليوم الاثنين، السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إلي العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة فى جلسات الحوار(المصري الأمريكي) التي ستنطلق خلال الفترة من 1-7 مارس 2020 بين واشنطن ونيويورك.

ومن المُقرر أن يلتقى السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، أعضاء الكونجرس الأمريكي والقيادات الكنسية الأمريكية، وتأتى الزيارة تلبية لدعوة من مؤسسة HANDS الأمريكية.

وتدور المناقشات حول تصحيح الصورة المغلوطة لحقيقة الأوضاع التي تعيشها مصر حاليا، وسيلقي الوكيل الأول لمجلس النواب كلمة في مجلس الكنائس العالمي لعرض التجربة المصرية في تعزيز التسامح الديني وتحقيق المواطنة المتكافئة التي تجاوزت فكرة الأقلية والأغلبية إلى المساواة التامة في الحقوق والواجبات، مؤكدًا أن العالم في حاجة إلي أن يستمع للتجربة المصرية، التى اهتمت بمنظومة القيم الإنسانية، والتنوع الثقافي والحضاري، وحفظ النفس البشرية، والصدق في الأقوال والأفعال، وبر الوالدين، وحرمة مال اليتيم، ومراعاة حق الجوار، والكلمة الطيبة، والانطلاق من خلال المشترك الإنساني بين البشر.