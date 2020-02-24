شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: الفساد جريمة لا تستر عليها وليس وجهة نظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عبارة "نحن في زمن أصبح الفساد فيه وجهة نظر"، التي قالها النائب أسامة شرشر خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، من المضبطة، وذلك خلال مناقشة تعديلات قانون البناء.

وقال "عبد العال": "الفساد جريمة يعاقب عليها ولا يتم التستر عليه، خاصة في العهد الحالى الذى نحن فيه، وفى ظل القيادة السياسية الحالية، الفساد جريمة لا يتستر عليه وجريمة، وعندنا جهاز محترم، لديه الكفاءة والقوة والقدرة على مكافحة الفساد، وهو هيئة الرقابة الإدارية، الفساد حاليا جريمة يعاقب عليها وليس وجهة نظر، وتحذف هذه الكلمة من المضبطة".

وفى سياق مناقشات مشروع قانون البناء، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يطبق بصفة مؤقتة وليس دائم، متابعا: "لا يوجد تصالح دائم في مخالفات البناء".

Advertisements

وردا على مطالبة بعض النواب بإعادة مشروع القانون للجنة المختصة لمزيد من الدراسة، قال على عبد العال: "مشروع القانون اللجنة انتهت من مناقشته واستوفى المناقشات وأصبح قابل للنقاش في الجلسة العامة، وأمر طبيعى لن يكون هناك إجماع على أي مشروع قانون، وقانون البناء قانون مهم ومفصلى، ولن نوافق على القانون إلا بالتوافق عليه من النواب، والتوافق مع الحكومة، وهذا القانون أخذ حقه من المناقشة".

وقال النائب أسامة شرشر، في كلمته، إن قانون البناء ليس له علاقة بالبناء، متابعا "مفيش قانون فرض عين على البرلمان"، ورد الدكتور على عبد العال: "فرض عين إذا ألزمنا به الدستور".

وتابع "شرشر": "نخن في زمن أصبح الفساد فيه وجهة نظر، نتقدم بإنذار على يد الشعب العظيم ضد هذا القانون، وأطالب بألا نتسرع فى إصدار التشريعات، وما المانع لما يصدر حكم محكمة بإزالة 3 أدوار تنفذ القانون، وأرى ضرورة إعادة هذا القانون للجنة لمزيد من الدراسة".