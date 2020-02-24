"التعليم" تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد عن تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقالت الوزارة، إن غدًا يوم دراسي طبيعي، وأن ما أثير حول تعطيل الدراسة غير صحيح، وأشارت إلى أنه لم تصدر أي قرارات من الوزارة بشأن تعطيل الدراسة.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن حالة الطقس اليوم الاثنين، تشهد سقوطًا للأمطار المتوسطة إلى الغزيرة علي مناطق متفرقة من القاهرة الكبري والوجه البحري تكون رعدية أحيانا، بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
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