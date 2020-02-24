أمطار متوسطة في السويس وانتظام العمل في الموانئ

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

تعرضت محافظة السويس لأمطار متوسطة، مساء اليوم الإثنين، زادت شدتها على المناطق الصحراوية المتاخمة لجبل عتاقة وسلاسل جبل الجلالة جنوبي السويس، ومن المتوقع أن تخلف سيول بتلك المناطق.

ولم تؤثر الأمطار على حركة التنقل داخل المدينة، أو حركة سير السيارات على الطرق الإقليمية التي تربط بين السويس والمحافظات المجاورة.

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وطالب مدير إدارة مرور السويس العميد محمد عبد الله قائدي السيارات بخفض السرعة على الطرق السريعة، والتزام الحارة المرورية، لتجنب حوادث السير.

وتنتظم معدلات الشحن والتفريغ على الأرصفة بموانئ بورتوفيق والزيتيات والأدبية، إذ لم تصل الأمطار للحد الذي يعيق الرؤية على مدى 500 متر، ولم يؤثر ذلك في حالة البحر في المنطقة الداخلية بالسويس والقريبة من المدخل الجنوبي للقناة ورأس خليج السويس.

وفي السياق، وجه المحافظ اللواء عبد المجيد صقر رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، للدفع بسيارات كسح المياه لسحب المياه المتراكة بالشوارع الرئيسية، والطرق التي تربط بين الأحياء.