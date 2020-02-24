محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)
أكدت الشرطة الألمانية، أن السائق الذي تسبب في إصابة عدد من المشاركين في مهرجان مدينة فولكمارسن، بولاية هسن، وسط ألمانيا، بسيارته تعمد الدهس، "ولكن ليست هناك دلائل على أنه ارتكب جريمته بدافع سياسي".
وقالت الشرطة اليوم الاثنين: "لا تعتقد أن الهجوم كان إرهابيا، نعتقد أنه كان متعمدا".
كانت هذه تفاصيل خبر ليس بدافع إرهابي.. الشرطة الألمانية: سائق سيارة الكرنفال تعمد دهس المارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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