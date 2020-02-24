ليس بدافع إرهابي.. الشرطة الألمانية: سائق سيارة الكرنفال تعمد دهس المارة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

أكدت الشرطة الألمانية، أن السائق الذي تسبب في إصابة عدد من المشاركين في مهرجان مدينة فولكمارسن، بولاية هسن، وسط ألمانيا، بسيارته تعمد الدهس، "ولكن ليست هناك دلائل على أنه ارتكب جريمته بدافع سياسي".

وقالت الشرطة اليوم الاثنين: "لا تعتقد أن الهجوم كان إرهابيا، نعتقد أنه كان متعمدا".