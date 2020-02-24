"جريمة شرف".. عامل ينهي حياة زوجته بطعنة قاتلة في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أقدم عامل على قتل زوجته بسكين بعد ضبطها في وضع مخل مع أبيه بمنطقة الوراق.
تلقى مأمور قسم شرطة الوراق إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة داخل منزل بدائرة القسم.
انتقلت قوة من القسم، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة، وتحفظت على الجثة لحين وصول النيابة العامة والأدلة الجنائية.
تحريات ضباط وحدة مباحث الوراق توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج الضحية، إذ فوجئ بزوجته ووالده في وضع مخل لدى وصوله الشقة، فسدد لها طعنة نافذة بالبطن، أودت بحياتها في الحال.
وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم وأقر بجريمته انتقاما لشرفه، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الواقعة.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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