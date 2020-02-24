وزير السياحة يوجه بوضع رؤية وخطة شاملة للترويج للمقاصد السياحية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

وجّه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بضرورة وضع رؤية وخطة شاملة للترويج للمقاصد السياحية المصرية في الأسواق العالمية المختلفة ، وتضافر الجهود بين القطاعات المختلفة بالوزارة والقطاع السياحي الخاص من اجل استحداث أدوات متنوعة للترويج السياحي وتحديث آليات التسويق لمصر بالخارج.

وأكد العناني، خلال مشاركته في الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بعد دمج وزارتي السياحة والآثار، على ضرورة الاستماع إلى جميع المقترحات والآراء المختلفة والاستفادة من خبرات أعضاء مجلس الإدارة والذي يضم رئيس اتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء الغرف السياحية المختلفة وعددا من الخبراء في التسويق والمجال السياحي وذلك للنهوض بالقطاع السياحي في مصر.