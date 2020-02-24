إعلام الإحتلال: رئيس الموساد سعى للقاء خالد مشعل في قطر

بعد يومين من كشف زيارة سرية أجراها رئيس جهاز الموساد الصهيوني يوسي كوهين إلى دولة قطر، تعود لتاريخ 5 فيفري، ذكرت مصادر "إسرائيلية" أنّ كوهين سعى للقاء قيادات بحركة حماس هناك.

وعلى ذمّة إعلام الاحتلال، "لم تُفلح محاولات رئيس الموساد للقاء قادة بحماس، منهم رئيس مكتبها السياسي السابق خالد مشعل".

وإلتقى كوهين في قطر "إسرائيليا" لم يتم الكشف عن هويته، في حين نفت حركة حماس أيّ علمٍ لها بهذا الأمر. كما رفضت حكومة قطر التعقيب على كل المعلومات الواردة عن الزيارة. التي كشفها أفيغدور ليبرمان، خلال لقاء تلفزيوني عبر القناة 12 "الإسرائيلية"، السبت.

وقال ليبرمان، خلال اللقاء "إن نتنياهو أرسل كوهين وقائد الجبهة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، هرتسي هيلفي، وهو الضابط المسؤول عن العمليات العسكرية في ما يتعلق بغزة"، وفق ما جاء في صحيفة "هآرتس" الصهيونية. وأضاف في الحديث ذاته "كلٌ من المصريين والقطريين غاضبون من حماس، وكانوا سيقطعون كل العلاقات معها. فجأةً ظهر نتنياهو كمدافع عن حماس، وضغط على مصر والقطريين للاستمرار" في تقديم الدعم المالي. معتبرًا هذه السياسة "استسلام للإرهاب".

Advertisements

وسربت مواقع "إسرائيلية" تفاصيل أخرى تتعلق بزيارة كوهين إلى قطر، وقالت إنّها استمرت أقل من 24 ساعة، التقى خلالها المبعوث القطري إلى غزة محمد العمادي، ومستشار أمير قطر لشؤون الأمن القومي محمد بن أحمد المسند.

وتُشير تقارير الاحتلال إلى أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت لم يكن على دراية بالزيارة، التي جاءت بتكليفٍ من نتنياهو نفسه.

* المصدر / موقع مجلة الهدف الفلسطينية