أفادت وكالة "سبوتنيك" اليوم، الإثنين 24 فيفري 2020، بأن الجيش التركي و"جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) نفذا اليوم هجوما معاكسا جديدا ضد الجيش السوري شرق إدلب.

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كانت هذه تفاصيل خبر وكالة "سبوتنيك": الجيش التركي و"جبهة النصرة" يطلقان هجومًا جديدًا ضدّ الجيش السوري شرق إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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