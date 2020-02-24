محافظ النجف يطالب الحكومة بمنع دخول الإيرانيين العراق

طالب محافظ النجف لؤي الياسري، الحكومة العراقية بمنع دخول الإيرانيين إلى العراق، وذلك في أعقاب تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة لشاب إيراني الجنسية يدرس ضمن الحوزة الدينية في المحافظة وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال الياسري في بيان أوردته قناة السومرية

نيوز اليوم الإثنين: "إنه بعد اكتشاف حالة المصاب الإيراني، تم عزله واحتجازه من قبل صحة النجف، كما تم الحجر على كافة الملامسين والمقربين منه، وكذلك الطلبة الذي اختلط معهم في مكان صحي"، لافتا إلى أنه تقرر تأجيل امتحانات نصف السنة للمرحلة الإبتدائية والثانوية إلى إشعار آخر من قبل وزارة التربية.



ولفت إلى أن الفحوصات الطبية جارية عليهم وفق أعلى المستويات الصحية، مضيفًا أنه تم توجيه مديرية الصحة باستنفار كافة جهودها بإجراءات الكشف الميداني لكافة المناطق والأحياء، داعيًا المواطنين العراقيين إلى التعاون التام مع الإجراءات الصحية التي ستتخذها المديرية العامة لصحة النجف.