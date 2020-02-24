البحرين تشيد بدور باكستان في حفظ الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا

التقى وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الاثنين، سفير باكستان لدى البحرين أفضال محمود وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
العلاقات القائمة بين البحرين وباكستان، معربًا عن اعتزازه وتقديره لما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونماء يعكس حرص البلدين على توطيد علاقات التعاون الثنائي في شتى المجالات، مشيدًا بدور باكستان في حفظ الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن وزير الخارجية أكد عمق
من جانبه، أكد السفير الباكستاني حرص بلاده على توثيق العلاقات مع البحرين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يلبي الطموحات المشتركة للبلدين والشعبين.
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