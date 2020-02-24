الصين تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى الولايات المتحدة

حذرت الصين، اليوم الاثنين، مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن السياح الصينيين "يلاقون معاملة غير عادلة" هناك بسبب "إجراءات مغالى" فيها للوقاية من فيروس كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأشار بيان وزارة السياحة الصينية، أيضا، في تحذيره إلى الوضع الأمني في الولايات المتحدة.

وانتقدت الصين مرارا الولايات المتحدة بسبب ما اعتبرته رد فعل مبالغا

فيه على انتشار الفيروس، والذي شمل قيودا على دخول الزوار من الصين.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم، وفاة 150 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 2592، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة نحو 77159.

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وأضاف البيان، أن 24734 شخصا قد تعافوا

من المرض، من بين 49824 شخصا يتلقون العلاج حاليا بسبب الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد، وهناك 9915 حالة خطيرة".

وأكد البيان أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت 409 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين، وتم الإبلاغ عن 150 حالة وفاة جديدة (149 منها في مقاطعة هوبى، مركز تفشي المرض)".

جدير بالذكر أن عدد المناطق الإدارية الصينية التي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة فيها خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ازداد إلى 24.