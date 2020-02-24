خبراء يكشفون عن سبب الشتاء الدافئ فوق العادة في روسيا

أعلن رئيس مصلحة الأرصاد الجوية في روسيا، رومان فيلفاند، اليوم الاثنين، أن درجة الحرارة في الأسبوع الأخير من فصل الشتاء ستتجاوز بكثير معدلاتها الطبيعية وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأشار الخبير في تصريح صحفي، إلى أن الشذوذ في مستوى درجات الحرارة سيبلغ ذروته في سيبيريا، حيث سيشكل الفارق بين

متوسط درجة الحرارة ومعدلاتها الطبيعية، هذا الأسبوع، 20 درجة.

أما في موسكو فقال فيلفاند، إن هذا الفارق سيتراوح ما بين 5 و8 درجات في ساعات النهار، مع إمكانية انخفاض درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر ليلا وتساقط

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الأمطار والثلوج الرطبة.

وعزى خبراء أسباب الشتاء الدافئ جدا في روسيا وكذلك في أوروبا والولايات المتحدة، إلى الأوضاع الجوية غير العادية في منطقة القطب الشمالي.

وأشار الخبراء من مركزي الأرصاد الجوية، Weather Underground و Weather Tiger LLC، إلى تشكّل منطقة ثابتة للضغط الجوي المنخفض في محيط القطب الشمالي، وهي ظاهرة منعت انتقال كتل هوائية باردة إلى الجنوب من القطب الشمالي خلال فصل الشتاء الحالي.