الشرطة الكندية تنهي حصارًا للسكك الحديدية استمر أسابيع

أزال العشرات من ضباط شرطة مقاطعة أونتاريو الكندية صباح اليوم الإثنين الحواجز التي وضعها المحتجون من أمة "الموهوك" من معسكرهم على طول خط سكة حديد أونتاريو، لينفذوا الأمر القضائي الصادر من المحكمة لإنهاء الحصار الذي دام أسابيع وشل جزءًا كبيرًا من حركة مرور البضائع والسكك الحديدية في شرق كندا.



وتوجهت قافلة من حوالي عشرين سيارة شرطة إلى طريق وايمان حتى الحاجز الذي أقامه أفراد من أمة الموهوك،

حيث تم تقييد اثنين من المتظاهرين على الأقل.



وأصدرت الشرطة بيانًا يفيد بعدم إجراء أي اعتقالات، ومع ذلك، قال المحتجون من الموهوك إن ستة أشخاص تم اعتقالهم، دون أي تقارير عن إصابات.



وكانت شرطة أونتاريو قد أمرت المتظاهرين بتفكيك حصارهم بحلول منتصف الليل أو مواجهة التحقيق والتهم المحتملة.

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ونشبت الأزمة في مقاطعة بريتيش كولومبيا عندما تظاهرت مجموعة

من أبناء السكان الأصليين للاعتراض على مشروع إنشاء أنبوب كوستال جاسلينك لنقل الغاز المسال من مدينة داوسون كريك شمال المقاطعة نحو مدينة كيتيمات الساحلية.



ويلقى المشروع معارضة من قبل الزعماء الوراثيين في حين تؤيده المجالس المنتخبة، وأقام المحتجون حواجز ووضعوا عوائق في موقع إنشاء الأنبوب الذي يمر في أراضيهم، ومنعوا العمال من الوصول إليه.



وجرت مظاهرات تضامن معهم في عدد من أنحاء كندا، وأقام المتظاهرون عوائق على مقربة من خطوط السكك الحديدية التابعة لشركة كنديان ناسيونال لوقف حركة نقل البضائع والركاب في العديد من أنحاء البلاد.