السلطات الأردنية تؤكد خلو البلاد من فيروس كورونا

أكدت السلطات الأردنية اليوم، خلو البلاد من الإصابات بفيروس كورونا، حيث قال مدير مستشفى البشير الحكومى الدكتور محمود زريقات، إن 5 أشخاص يخضعون حالياً للحجر الصحى فى قسم الكورونا بالمستشفى، جميعهم أردنيون قادمون من الصين فى

أوقات مختلفة.

ووفقا لما نشرته وكالة انباء السعودية واس، أضاف في تصريحات صحفية أن الفحوصات الطبية تشير إلى خلوهم من الفيروس، وهم حالياً يكملون مدة الحجر الصحي لمدة

14 يوما، وسيغادرون المستشفى بعد إنهاء المدة.

كانت الأردن، منعت دخول الوافدين من الصين وكوريا الجنوبية وإيران بسبب فيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت وزارة الصحة الأردنية، قررت اليوم الأحد، تشديد إجراءات فحص فيروس كورونا لجميع القادمين إلى البلاد، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز