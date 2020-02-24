ارتفاع حالات الوفاة بفيروس "كورونا" في إيران إلى 14

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا، اليوم الاثنين، بأن عدد حالات الوفاة بفيروس "كورونا" في البلاد ارتفع إلى 14 حالة.

وأكد رئيس جامعة مدينة نيشابور للعلوم الطبية، وفاة مصاب بفيروس "كورونا" يبلغ من العمر 70 عاما في مدينة نيشابور، شمال غرب إيران.

من جهته، صرح نائب رئيس جامعة ابن سينا للعلوم الطبية، في مدينة همدان

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غرب، بوفاة مصاب بالفيروس في أحد مشافي المدينة.

وأعلن قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، في اتصال هاتفي مع وزير الصحة سعيد نمكي استعداد الحرس الثوري لتقديم كل أنواع الدعم والخدمات للحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا".

وأكد أن جميع المؤسسات الصحية والعلاجية التابعة

للحرس الثوري على استعداد لمواصلة تقديم خدمات الرعاية العلاجية والمساعدة حتى تعود الظروف إلى طبيعتها.

وتأتي هذه التحركات عقب إعلان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الاثنين، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد بلغ 47 شخصا، فيما ازداد عدد الوفيات إلى 12 حالة.

وأجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني اتصالين هاتفيين، اليوم الاثنين، مع محافظي قم وجيلان للاطلاع على آخر التقارير بشأن الإجراءات المتخذة للسيطرة على انتشار فيروس "كورونا".