كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس "كورونا".. مجلس الوزراء الكويتي يدرس تعطيل الدراسة أسبوعًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر حكومي كويتي، مساء اليوم الإثنين، بأن مجلس الوزراء يدرس مباحثات لتعطيل الدراسة لمدة أسبوع، بعد انتهاء عطلة الأعياد الوطنية، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 1 مارس وحتى يوم الخميس 5 مارس، بسبب المستجدات بشأن فيروس "كورونا" الجديد، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.

ويأتي هذا التطور في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" ، بناء على توصية من وزارة الصحة الكويتية.

وأكدت الفحوصات الأولية التي أُجريت في الكويت لقادمين من مدينة مشهد الإيرانية، على وجود "ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الصحة الكويتية.

وذكرت الوزارة أن "الحالات الثلاث وهي الأولى في الكويت، كانت بين 700 شخص تم إجلاؤهم من مدينة مشهد الأسبوع الماضي".

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ويتعلق الأمر بمواطن يحمل الجنسية الكويتية يبلغ من العمر 53 عامًا، والثانية لمواطن سعودي (61 عامًا)، إلّا أن حالتهما الصحية طبيعية ولم تظهر عليهما أعراض المرض، بينما توجد حالة ثالثة من غير محددي الجنسية (21 عاما)، ظهرت عليها بوادر أولية للمرض.

وأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية حظرًا على دخول جميع السفن من إيران، وأوقفت السلطات رحلات الطيران، باستثناء رحلات خاصة بنقل المواطنين المتواجدين في إيران.

ووفق التحديث ذاته، فإن عدد الإصابات في العالم يصل 78811 حالة، 1017 سُجلت في آخر 24 ساعة قبل نشر التحديث، وجلّ الإصابات عبر العالم توجد في الصين التي سجلت لوحدها 77042 حالة، توفي منها 2445، منها 97 في آخر 24 ساعة حسب تقرير المنظمة، قبل أن تعلن الصين صباح اليوم أن عدد الوفيات قفز إلى 150.

ووصل عدد الحالات المصابة خارج الصين إلى 1769 مصابًا في 28 بلدًا، 367 منها سجلت في آخر تحديث، وبلغ عدد الوفيات 17، ستة منها جديدة، وفق التقرير ذاته.