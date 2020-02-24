الطيران الإسرائيلي يشن غارة جوية على قطاع غزة

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الإثنين، بشن غارة جديدة لطائرة حربية إسرائيلية على موقع شمالي قطاع غزة، وذلك بسبب استمرار قطاع غزة في إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل.

وقام الجيش الإسرائيلي، بقصف قذائف مدفعية على مواقع قبالة السياج الحدودي شرقي قطاع غزة.

ويذكر أن قطاع غزة أطلق عدد من القذائف الصاروخية، مساء أمس الأحد، على جنوب إسرائيل، وإنطلقت صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة، وتم إطلاق نحو 20 صاروخًا من القطاع باتجاه إسرائيل، وأدى ذلك إلى إعلان بلدية عسقلان أنها تقرر فتح الملاجئ العامة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يوم أمس، أن قوات الاحتلال أطلقت النيران على الشبان قرب السياج الحدودي شرق مدينة خان يونس، وسط قطاع غزة.