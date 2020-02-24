كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تقصف مواقع قبالة السياج الحدودي شرقي قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمر قطاع غزة في إطلاق قذائف صاروخية، مساء اليوم الإثنين، على جنوب إسرائيل، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقام الجيش الإسرائيلي، بقصف قذائف مدفعية على مواقع قبالة السياج الحدودي شرقي قطاع غزة.