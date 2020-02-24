احتجاجات أمام مطار النجف في العراق بسبب فيروس "كورونا"

خرج متظاهرون أمام مطار النجف جنوبي العراق، مطالبين بإغلاقه، مساء اليوم الإثنين، في وقت شكك رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحقيقة وقف الرحلات الجوية مع إيران.

هذا ووصل المتظاهرين إلى مدخل مطار النجف؛ حيث طالبوه بإغلاقه ووقف الرحلات الجوية مع الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، ولا سيما إيران.

وقال المتظاهرون: إنهم "سيبقون في حالة اعتصام حتى يتم إغلاق المطار، الذي يعتبرونه بابا يؤدي إلى تفشي الفيروس في البلاد".

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ويبدو أن المتظاهرين لم يثقوا بإعلانات الحكومة العراقية وقف الرحلات الجوية، خاصة بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد باستمرار الرحلات الجوية بين إيران والعراق، رغم الحديث الرسمي عن وقفها.

وجاء هذا التحرك بعد ساعات على إعلان السلطات في العراق، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن إيراني دخل النجف، قبل تطبيق حظر وصول الإيرانيين للعراق.

وأفاد مدير عام دائرة صحة النجف رضوان الكندي، في بيان: بأن "نتائج الفحوص المخبرية، التي أجريت اليوم أظهرت إصابة أحد طلبة العلوم الدينية، الذي يحمل الجنسية الإيرانية".