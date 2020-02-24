كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || مدينة شيانينج تشعر بالقلق من تزايد حالات الإصابة بكورونا

آخر الأخبار العاجلة في العالم || الحكومة المقبلة ستضم أراضي الضفة الغربية

أعلنت السلطات الصينية، أن مدينة شياننينج الصينية في مقاطعة هوبي تشعر بالقلق من احتمال حدوث تزايد محتمل لحالات الإصابة بفيروس كورونا، كما ستستمر في اتخاذ إجراءات مراقبة دقيقة ومراقبة صارمة للوباء.

تعهد رئيس الكنيست الإسرائيلي بأن تمضي الحكومة في ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، وفقًا لموقع "ميديل إيست مونيتور" البريطاني.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || إيران تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 104 أشخاص