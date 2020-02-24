نزهة تتحول إلى مأساة في القصر الكبير.. غرق تلميذ أمام أعين أصدقائه

4انتشلت فرقة ضفادع بشرية، تابعة لعناصر الوقاية المدنية في القصر الكبير، مساء أمس الأحد، جثة شاب، كان قد لقي مصرعه غرقا، صباح اليوم نفسه، في قناة للري موجودة بغابة غارسيا.

وكشف شهود عيان لـ”اليوم 24″ أن الهالك، البالغ من العمر 19 سنة، كان يتابع دراسته في الثانية باكالوريا بالثانوية الإعدادية المحمدية، وكان في نزهة رفقة أصدقائه، قبل أن يقرر السباحة في القناة، ما تسبب في مصرعه على الفور أمام أعين زملائه، الذين لم يستطيعوا إنقاذه.

وأضاف الشهود ذاتهم أن عناصر الوقاية المدنية، استخرجت جثة الشاب من مجرى القناة حوالي الساعة السادسة مساءً، إذ تم نقلها إلى مستودع الأموات، فيما باشرت العناصر الأمنية إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.