بعد انتقاله إلى تشيلسي.. زياش يكشف عن طموحاته مع “البلوز”

قال الدولي المغربي حكيم زياش، اللاعب المنتقل إلى فريق “تشيلسي” الإنجليزي من “أياكس أمستردام”، إنه جد متشوق لنهاية الموسم لبدأ تجربة جديدة في إنجلترا.

وأوضح زياش في تصريح للموقع الرسمي لـ”تشيلسي”، أنه في منتهى السعادة بالتوقيع للفريق اللندني ومتشوق لحمل ألوانه الموسم القادم، مبرزا بأنه فخور باللعب لهذا الفريق العريق، وسيقدم كل ما لديه للمضي قدما في هذه التجربة.

وأضاف الدولي المغربي: “أنا مسرور وفخور بالتوقيع لنادٍ ضخم مثل تشيلسي. أتطلع للموسم المقبل وآمل أن نتمكن من تحقيق أشياء رائعة معا”.

وكان تشيلسي الإنجليزي قد أعلن سابقا التعاقد مع زياش بعقد يمتد لخمس سنوات، بقيمة مالية بلغت 40 مليون يورو إلى جانب بعض التحفيزات المالية التي يتضمنها العقد، وتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

ويعد زياش من بين أفضل صانعي الألعاب في الدوريات الأوربية، نظرا للأرقام التي حققها في المواسم الماضية، بعدما قاد فريقه إلى التتويج بلقب الدوري الهولندي والكأس المحلية، إلى جانب بلوغ مرحلة نصف نهائي دوري أبطال أوربا.