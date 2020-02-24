ألمانيا.. سيارة تدهس مشاركين بكرنفال وتخلف 15 مصابا على الأقل

أفادت وسائل الإعلام الألمانية، اليوم الاثنين، بأن 15 شخص على الأقل أصيبوا في حادثة دهس خلال احتفالات بمدينة فولكمارسن.

ونقلت صحف ألمانية عن الشرطة المحلية، بأن الحادث وقع بفعاليات أحد الكرنفالات الذي تشهده المدينة اليوم، فيما جرى اعتقال الشخص المنفذ وبدأ التحقيق معه.

وكانت البلاد، قد شهدت الأسبوع الماضي هجوما إرهابيا استهدف اثنين من المقاهي التي يرتادها مهاجرون غرب البلاد.

وأعلن الإدعاء الألماني، الخميس الماضي، اشتباهه في أن “كراهية الأجانب” هي الدافع وراء الهجوم المسلح المزدوج على مقهيين للشيشة، في مدينة هاناو غرب البلاد، وأودى بحياة 9 أشخاص غالبيتهم أجانب، إضافة إلى منفذ الهجوم ووالدته، مساء الأربعاء الماضي.

وقال المدعي العام، في تصريحات صحفية، إنّه سيتم التعامل والتحقيق في الهجوم على أنه “عمل إرهابي”، حسبما نقلت إذاعة “دويتشه فيله” الألمانية.

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وأضاف: بأن “النيابة المختصة في مكافحة الإرهاب تولت التحقيق في الهجوم، ويُشتبه بأن يكون دافع المهاجم هو كراهية الأجانب”. كما أشار إلى أن للمنفذ “ميول يمينية متطرفة”.

من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الكثير من الدلائل المرتبطة بالهجوم “تشير إلى أنه كان بدافع العنصرية”.

وقالت في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة “أسوشيتيد برس” إنّ “العنصرية كالسم وإن الهجوم في هاناو له صلة باليمين المتطرف”.

كما شددت على أن الحكومة الألمانية ستبذل “قصارى جهودها” للتصدى لأولئك الذين يحاولون تقسيم البلاد، لافتة أن برلين “لا تفرق بين المواطنين بناء على العرق والدين”، حسب المصدر ذاته.