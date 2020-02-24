الرجاء يستعيد نجومه قبل موقعة مازيمبي في دوري الأبطال

استعاد فريق الرجاء البيضاوي، غالبية نجومه قبل مواجهة “تي بي مازيمبي” الكونغولي، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقررة يوم الجمعة القادم.

وأكدت الصفحة الرسمية للفريق “الأخضر” عبر “فايسبوك”، عودة المصابين للتداريب استعدادا لمواجهة مازيمبي، إذ شهدت الحصة التدريبية لصباح اليوم، والتي كانت بملعب “مولاي رشيد”، عودة كل من محسن متولي والكونغولي فابريس نغوما، إلى جانب عبد الإله الحافيظي وعمر بوطيب، وكذا محمد المكحازي وأيوب ناناح، بعد غيابهما بسبب الإصابات المتكررة.

واستبشر الإطار الوطني جمال السلامي خيرا في عودة مصابيه قبيل هذه المباراة الهامة، باستثناء محمود بنحليب ومحمد الدويك، اللذان ستغيبهما الإصابة إلى نهاية الموسم الجاري.

ويتطلع الرجاء إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، من أجل السفر إلى “لوبومباشي” الكونغولية بعد أسبوع والبحث عن بطاقة التأهل إلى نصف نهائي “التشامبانس ليغ” الإفريقية.

وينافس الرجاء هذا الموسم على واجهتين خارجيتين، إذ بلغ نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويحلم بالتتويج القاري من بوابة دوري أبطال إفريقيا ببلوغه مرحلة الربع.